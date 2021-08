André Carrillo y su esposa Suhaila Jad se convirtieron en padres por tercera vez este miércoles 18 de agosto. El jugador de la selección nacional de fútbol y la modelo anunciaron la llegada de su bebé a través de las redes sociales.

A través de las historias de Instagram, ambos publicaron una tierna fotografía en la que se ve las manos del recién nacido y un mensaje que demuestra cómo se sienten con la nueva adición de su familia.

“Te amo hasta la luna” , escribió la española en la plataforma junto a la instantánea. Sin embargo, aún no han revelado más detalles del momento o el nombre que decidieron ponerle a su heredero.

Tan solo días atrás, Suhaila Jad develó a sus seguidores el sexo del pequeño y aseguró que aún no se encontraba preparada para el nacimiento, debido a que no había comprado una cuna.

“A punto de dar a luz a mi bebito (para los que me preguntan, es niño). No tiene nombre aún y no tengo la cuna”, expuso la pareja de André Carrillo.

André Carrillo y Suhaila Jad anunciaron el nacimiento de su tercer hijo: "Te amo hasta la luna". Foto: captura Instagram

Suhaila Jad y André Carrillo ya son padres de gemelos fraternos, Samira y Cedrid. Los pequeños nacieron en setiembre del 2017 en un hospital de Inglaterra, cuando el deportista se encontraba cerca de disputar el repechaje del equipo peruano ante Nueva Zelanda por la clasificación a Rusia 2018.

Desde entonces, ambos comparten en redes sociales algunos conmovedores momentos que viven como familia.

