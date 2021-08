Aída Martínez denuncia a clínica por presunta mala praxis: “No puedo comer”

¡Indignada! Aída Martínez demandó a una clínica en la cual se realizó un procedimiento estético que, según menciona, no le dio buenos resultados. La modelo contó que hace tres años se hizo un aumento de labios con ácido hialurónico y que, desde ese momento, le comenzaron a salir ‘unas pelotas’ al interior de su boca.

En una conversación con Mujeres al mando, la también influencer denunció que este ‘arreglo’ estético le está causando muchas molestias porque no puede comer y debido a que está dando de lactar no puede someterse a algún tratamiento.

“Me hicieron aumento de labios con ácido hialurónico, hace tres años, en una estética conocida en Lima, a la cual ya estoy demandando en Susalud. Me hicieron los labios y años después, empezaron a crecer unas pelotas (en la boca). Les dije que me ayuden a solucionar el problema y me dijeron que ya había pasado mucho tiempo. Les dije que quería hacerme una biopsia y también se negaron”, contó en un enlace con el programa.

Asimismo, Aída Martínez mencionó que estas ‘bolitas’ tienden a aparecer y desaparecer según el clima; sin embargo, hasta el momento, no sabe el origen de las reacciones corporales que está padeciendo.

“Es algo muy raro, quizás es algo que mi cuerpo rechaza y presenta esto, no lo sé. No logro conseguir la información detallada de lo que me está pasando y estoy dando de lactar, no me puedo operar todavía. Durante todo el proceso de embarazo y lactancia no he podido someterme a ninguna intervención ”, agregó.

“Me trae muchos problemas para comer, a veces tengo que jalarme el labio para no masticar (el bulto)”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.