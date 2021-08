Rebeca Escribens se conmueve por reencuentro de Sheyla Rojas con su hijo y Antonio Pavón

Rebeca Escribens no pudo evitar referirse al más reciente momento que protagonizó Sheyla Rojas con su mejor hijo y Antonio Pavón.

Resulta que la exconductora de televisión viajó hasta España para visitar a su pequeño. Este emotivo reencuentro fue publicado por el torero desde sus historias de Instagram y sorprendió a sus seguidores, puesto que la modelo y el español se dejaron ver juntos después de mucho tiempo.

“Es de conocimiento público que entre ellos hubo mucha discrepancia en su momento, peleas, unos roces tremendos, y a mí, en particular, debo confesarles que me da alegría, paz, ver esa foto, porque veo a Antoñito feliz al ver a su familia junta y eso a mí me genera... ufff, no saben ”, dijo emocionada y con la voz entrecortada Rebeca Escribens en América espectáculos.

Asimismo, la conductora aclaró que no es amiga de Sheyla Rojas, pero las imágenes la conmovieron. “Después de que se han jalado los pelos, así pasa, a veces hay que pasar por caminos feos, empedrados, para tener un final feliz... Sheyla, todo mi cariño para ti, y las circunstancias de las que estás opinando en casa no importan, porque nadie sabe de la vida de nadie , tú no duermes con ella ni yo tampoco”, agregó.

Por su parte, ‘Choca’ Mandros destacó la buena relación que ahora llevan Sheyla Rojas y Antonio Pavón por el bien del hijo que tienen en común. “El perdón entre Antonio y Sheyla es lo mejor, porque van a ser los papás de Antoñito para toda la vida, me ha conmovido el hecho de verlos juntos y les deseo toda la felicidad del mundo”, comentó.

“Eso se llama inteligencia emocional y están madurando. A eso tenemos que llegar los papis que alguna vez nos hemos separado, dejar los intereses de lado para trabajar para nuestros hijos”, añadió Rebeca Escribens.

