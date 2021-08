Mon Laferte está embarazada: “¡Seré mamá, no sé en qué me metí, pero soy feliz!”

La cantante Mon Laferte sorprendió a sus seguidores de Instagram al señalar que se encuentra embarazada. La intérprete de “Tu falta de querer” detalló que tiene 10 semanas de gestación.

Al inicio de su reciente post mencionó que no pudo ocultar una noticia tan importante, pues siempre recurre a sus redes sociales para compartir información sobre su carrera musical como de su vida privada.

“E stas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba , no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así; se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil”, reveló.

La cantante sorprendió a sus seguidores con importante anunció. Foto: Instagram / Mon Laferte

Asimismo, la cantante contó que no se siente de la misma forma de siempre, pues presenta diversos síntomas.

“Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá. No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida”, añadió.

Ante la noticia miles de seguidores no dudaron en reaccionar. “Te admiro mucho, hermanita”, “Felicidades, disfrúta del proceso y del camino. Te verás más bonita que nunca. Ya se te ve más bonita que nunca”, “¡Qué maravillosa noticia! Felicidades amiga”, fueron algunos de los comentarios.

