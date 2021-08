Melissa Klug le responde a Yahaira Plasencia por señalar que ella le habría hecho daño

Tras las declaraciones de Yahaira Plasencia dejando entrever que Melissa Klug y Jerson Reyes habrían dañado su imagen mientras mantenía una relación con Jefferson Farfán, la modelo decidió responderle.

Por medio de un mensaje que Magaly Medina mostró en su programa, la empresaria se refirió a la entrevista que concedió la salsera y señaló que ella misma fue responsable de sus propios actos.

“Ella no es cara de palo, ella es cara de concreto. Te juro. ¡Increíble! Quién hizo el daño a quién, cara de concreto”, fue lo que escribió Melissa Klug a la conductora de televisión en Whatsapp.

“Lo que le pasó tiene nombre: karma, consecuencia de sus malos actos simple y fin”, agregó la modelo.

El último sábado 4 de agosto, Yahaira Plasencia fue entrevistada por Milagros Leiva para hablar sobre su relación con Jefferson Farfán y el efecto mediático que tuvo su vinculación con el futbolista.

En un momento de la charla, la conductora de televisión mencionó el nombre de Melissa Klug y Jerson Reyes, personas que solían comentar sobre su romance con el futbolista.

“¿Fueron dos personas que creo te hicieron daño o estoy equivocada?”, preguntó Leiva a Yahaira Plasencia.

“Sí, sí. Son dos personas que nunca las he nombrado. Nunca he intentado a hacer algo en contra. Yo dejo que todo pase, que las cosas se pongan en su lugar de a pocos (...) Yo no le echo la culpa a nadie, si las cosas pasaron, así pasó y me hicieron más fuerte”, respondió la salsera.

