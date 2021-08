La voz Perú: Joaquina Carruitero dedica tema a su abuelo que falleció hace una semana

La participante de La voz Perú, Joaquina Carruitero, interpretó un tema de la cantante estadounidense Jennifer Hudson, el cual dedicó a su abuelo que falleció hace una semana.

Antes de salir al escenario, Karen Schwarz le preguntó muy preocupada sobre la reciente pérdida que tuvo la eximitadora de Adele en Yo soy.

“Me enteré cuando acabó el programa y fue complicado. Fueron unos días demasiado difíciles. Yo no soy de llorar por muertes porque lo veo más como ‘ya no está con nosotros’, lo disfruté mientras estaba y ahora que no está, a seguir avanzando. Él siempre veía el programa, le gustaba cantar”, reveló la cantante.

Tras lo mencionado por Joaquina, Daniela Darcourt quiso compartirle la misma experiencia que vivió cuando su abuelo falleció.

“El día que falleció mi abuelo yo tenía un concierto por la noche y mi abuelo falleció por la tarde. Me iban empezar a maquillar y cuando canté sentí lo mismo que acabo de sentir contigo. Lo único que puedo decirte es que él está muy orgulloso al igual como lo estuvo el mío aquella vez. Gracias por demostrar tu profesionalismo ”, le dijo su entrenadora muy conmovida.

Finalmente, luego de escuchar la opinión de todos los entrenadores recibió una buena noticia por parte de Cristian Rivero. Joaquina fue elegida por el público y se salvo de las eliminaciones.

