La Uchulú personifica a Madonna y sorprende al hacer declaraciones en inglés

¡Mostró todo su talento! La Uchulú volvió a impresionar a los televidentes con sus habilidades artísticas. Esta vez interpretó a Madonna en En boca de todos, como celebración del cumpleaños numero 63 de la reconocida artista.

Esaú Reátegui llegó como invitado junto con otras figuras de televisión para imitar a la ‘Reina del Pop’ en sus diferentes etapas. El influencer de redes sociales bailó al ritmo de “Material girl”, uno de los temas más populares de la famosa artista.

Sin embargo, uno de los detalles que más sorprendió a los conductores del programa fue la respuesta en inglés que dio luego de culminar su presentación.

“Que linda se le ve, La Uchulú ha sorprendido definitivamente. Pero qué camaleónico es”, manifestó Tula Rodríguez al ver el desempeño y carisma del integrante de El reventonazo de la Chola.

Gino Pesaressi le preguntó cómo se sintió en escena, a lo que el ahora actor respondió: “Hello, I’m very good. I liked it, yeah” (Hola, estoy muy bien, me encantó). Luego de hacer dichas declaraciones, la estrella de TikTok explicó: “Me he metido mucho en el personaje. Por eso tengo que hablar en inglés pues”.

Hace algunos días, La Uchulú protagonizó un preocupante accidente durante su participación en la última emisión de El reventonazo de la Chola. El influencer se cayó de una plataforma mientras realizaba una presentación y se dio un duro golpe.

“En realidad, esto me pasó por traviesa. No estaba pauteada en ninguna secuencia. Pero yo soy aguerrida y calculé mal ese salto, pero me encuentro bien, gracias a Dios. Solo fue un susto y de las caídas, de los errores, se aprende”, explicó luego del momento.

