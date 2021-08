Jamila Dahabreh niega romance con Álvaro Paz de la Barra: “No puedo estar con alguien casado”

En la reciente edición de Amor y fuego se compartieron imágenes donde Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra aparecen bailando juntos en una reunión. Sin embargo, tanto el alcalde de La Molina como la influencer descartaron una relación sentimental.

Los reporteros del programa de espectáculos primero le preguntaron al burgomaestre si existe una relación con Dahabreh. ”Absolutamente seguro, 100 por ciento seguro. Ella y yo somos patas. Yo estoy solo, tranquilo, enfocado en mi familia. Si yo ocultara algo, no saldría a un lugar público”, respondió ante las cámaras.

Asimismo, al mostrar las declaraciones del aún esposo de Sofía Franco, Jamila se comunicó de inmediato con el programa y dio más detalles de las imágenes a Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No tengo ninguna relación con Álvaro, solo somos amigos. No tenemos una relación y no quiero hacer esto más grande… No puedo tener una relación con una persona que sigue casada, solo somos amigos”, sostuvo la influencer.

Sin embargo, a fines de junio de este año, Jamila confirmó el nexo amoroso que hubo entre ambos. “Paz en mi corazón sí. Estoy conociéndolo. Parece ser superserio, pero es superdivertido. Lo conoces y dices ‘Oye, yo pensé que era así todo serio’. Baila superbién“, detalló en su momento al programa de Amor y fuego.

