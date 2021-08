Instagram: Lyn May comparte la primera ecografía de su futuro bebé

Lyn May anunció en Instagram que tiene tres meses de embarazo. La vedette de 68 años sorprendió a sus fans con esta noticia que ha generado opiniones divididas en los usuarios, tanto así que algunos la consideraron como falsa.

No obstante, la actriz mexicana decidió responder a quienes la han juzgado y no han creído en sus palabras. “¡El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie, simplemente vivimos el hoy, y a mí me gusta la carne fresca. ¡Los quiero!”, declaró.

En sus últimas historias, Lyn May compartió la primera ecografía de su futuro bebé y reveló su sexo. “Es un niño”, precisó la extranjera.

Este sería el tercer hijo de la vedette. Sus dos primera hijas nacieron durante su primer matrimonio con un mexicano. Asimismo, mantiene sus nombres en reserva.

Publicación de Lyn May. Foto: captura/Instagram

Lyn May y Markos D1 serán padres

En 2019, Lyn May hizo pública su relación con el cantante Markos D1, y dos meses después, ella colaboró en un videoclip del artista.

El 8 de agosto de este año, hizo público su estado de gestación. “Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Markos D1 está muy contento de que será papá”, comunicó en un post de Instagram.

Ante las críticas, ella decidió responderle a la prensa. “Me vale m***** lo que digan. Yo a todos mis compañeros periodistas y reporteros les trato de dar noticias, porque sé cómo está la situación”, dijo a Telemundo.

