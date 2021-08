Instagram: Belinda envía tierno mensaje a su mamá, quien no pudo acompañarla en su cumpleaños

El 15 de agosto, Belinda celebró sus 29 años en compañía de Christian Nodal, quien le preparó un romántico detalle y no dudo en compartirlo a través de su Instagram.

“Feliz cumpleaños a la persona más especial que conozco. Te amo, mi vida @Belindapop”, escribió el cantante regional mexicano. El cuarto de su prometida estaba decorado con diversos globos y pétalos de rosas.

Ante su reciente celebración, la cantante mexicana no estuvo completamente feliz, ya que no pudo estar al lado de su familia. Según la revista TV Notas los padres de la interprete de “La niña de la escuela” habían contraído la COVID-19. Con respecto a ello, la joven no dio detalles.

El pasado 15 de agosto, la cantante festejó su cumpleaños número 29. Foto: Instagram / Belinda

Asimismo, su mamá, quien se llama Belinda Schüll, le dedicó un mensaje por su onomástico. “Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”, escribió.

De inmediato, la también actriz compartió el post de su mamá en sus historias de Instagram. “¡Mami, te vas a poner bien pronto! ¡Y vamos a festejar tu salud, que es lo más importante! Te quiero”, respondió la cantante.

