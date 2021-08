Ethel Pozo desmiente en vivo a Janet Barboza sobre exclusiva del viaje de Sheyla Rojas

El martes 17 de agosto, En América hoy, Janet Barboza se quiso jactar que la producción mandó a Santi Lesmes a España como enviado especial para informar detalles sobre la estadía de Sheyla Rojas en el país europeo y el emotivo reencuentro que protagonizó la modelo con su pequeño.

Sin embargo, la empresaria no se imaginó que Ethel Pozo la desmentiría de inmediato y en vivo.

“Una cosa chiquitita. Somos el único programa de televisión que tenemos un enviado en España ”, dijo enérgicamente Janet Barboza. A lo que la hija de Gisela Valcárcel le llamó la atención por brindar información falsa al televidente. “ No, no, discúlpame, Janet, no voy a permitir (estas cosas)”, señaló.

Asimismo, Ethel Pozo recibió el apoyo de sus compañeros Edson Dávila y Melissa Paredes, quienes le exigieron a Janet Barboza a no inventar noticias.

“Señora, una vez más está vendiendo humo. (Santi Lesmes) Se ha ido a ver a sus hijos ”, dijo ‘Giselo’.

Por su parte, Santi Lesmes, quien se encuentra en España para pasar tiempo con sus hijos, puso paños fríos a la situación y señaló que sí lo enviaron para algo especial, pero no para dar seguimiento a Sheyla Rojas y Antonio Pavón, quienes llamaron la atención al aparecer juntos después de mucho tiempo.

“Un momento, he venido a ver a mi familia, pero también he venido a una cosa importante que me han mandado”, comentó. Y en medio de risas, Janet Barboza se defendió: “Ja, ja, ja y luego dicen que yo vendo humo”.

América Hoy: Melissa Paredes sobre reencuentro de Sheyla Rojas y su hijo

En la edición del 17 de agosto, la conductora de América hoy, Melissa Paredes se mostró conmovida por las instantáneas del reencuentro de Sheylas Rojas y su hijo a su llegada al aeropuerto de Málaga, España.

“Veo estas imágenes y, disculpen, pero me parece algo muy tierno, que lindo que se encuentre así con su mami. Como siempre digo, madre es madre y se nota cuando ‘Antoñito’ va corriendo y la abraza con ese fervor”, expresó Melissa Paredes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.