Ethel Pozo reclama en vivo a Janet Barboza por mentir sobre exclusiva de Sheyla Rojas

En la más reciente edición de América hoy, Janet Barboza se quiso jactar que la producción mandó a Santi Lesmes a España como enviado especial para informar detalles sobre la estadía de Sheyla Rojas en el país europeo y el emotivo reencuentro que protagonizó la modelo con su pequeño.

Sin embargo, la empresaria no se imaginó que Ethel Pozo la desmentiría de inmediato y en vivo.

“Una cosa chiquitita. Somos el único programa de televisión que tenemos un enviado en España ”, dijo enérgicamente Janet Barboza. A lo que la hija de Gisela Valcárcel le llamó la atención por brindar información falsa al televidente. “ No, no, discúlpame, Janet, no voy a permitir (estas cosas)”, señaló.

Asimismo, Ethel Pozo recibió el apoyo de sus compañeros Edson Dávila y Melissa Paredes, quienes le exigieron a Janet Barboza a no inventar noticias.

“Señora, una vez más está vendiendo humo. (Santi Lesmes) Se ha ido a ver a sus hijos ”, dijo ‘Giselo’.

Por su parte, Santi Lesmes, quien se encuentra en España para pasar tiempo con sus hijos, puso paños fríos a la situación y señaló que sí lo enviaron para algo especial, pero no para dar seguimiento a Sheyla Rojas y Antonio Pavón, quienes llamaron la atención al aparecer juntos después de mucho tiempo.

“Un momento, he venido a ver a mi familia, pero también he venido a una cosa importante que me han mandado”, comentó. Y en medio de risas, Janet Barboza se defendió: “Ja, ja, ja y luego dicen que yo vendo humo”.

