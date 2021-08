‘Diario de una futura presidenta’: inspiradora y audaz

Para los actores Tess Romero (Elena) y Charlie Bushnell (Bobby), lo mejor de ‘Diario de una futura presidenta’, que mañana estrena su segunda temporada en Disney +, es que es una historia inspiradora. “He recibido mensajes de gente que se siente inspirada con Elena y me siento honrada. Una vez una persona se me acercó y me contó que su familia había perdido al padre, que ella veía la serie con sus hijas y que los había ayudado bastante. Me abrazó y se puso a llorar, yo también”, cuenta Tess Romero, la joven protagonista de la serie durante la mesa de prensa por Zoom con La República.

En la historia, Elena, su madre Gabi y su hermano Bobby interpretan a una familia de origen latino que sale adelante, mientras lidian con el duelo de la muerte del padre y los problemas propios de la vida y la adolescencia. “El viaje que emprende Bobby sobre su autodescubrimiento es algo con lo que se identifican muchos chicos. Recibo muchos mensajes, incluso algunos donde los chicos cuentan que después de ver la serie tomaron la decisión de salir del closet con sus familias. Ha sido increíble”, añade Charlie Bushnell.

Tess afirma que lo que más rescata de Elena es su determinación. “Admiro eso y que cuando quiere hacer algo, lo hace. A veces yo soy un poco perezosa y podría darle a ella mi capacidad de relajarme porque, a veces, Elena puede ser neurótica y entusiastamente estricta”, dice mientras Charlie añade: “Si pudiera robarle algo a Bobby, sería su valentía y si le diera algo yo, es que soy mejor compartiendo mis sentimientos”.

En esta segunda temporada, al igual que todos los personajes, “Elena va a crecer mucho y estará más atenta. También gana un poco más de independencia y eso sale mucho a partir de cómo desarrolla la relación con Gabi, su madre. Ambas navegan en eso”, adelanta Tess.

Gabi y Sam

Para la actriz cubana Selenis Leyva, quien interpreta a Gabi, su personaje ha sido retador y de mucha responsabilidad. “Creo que si decides tener hijos, debes saber que ellos siempre van a estar mirándote y aprendiendo de ti, de lo que haces. Tengo una hija adolescente y yo como mujer y actriz tenía estos problemas de decir: ‘Ohh estoy muy gorda’ y mi niña lo escuchaba y más adelante lo repetía y eso me mortificaba. Entonces, es una responsabilidad grande. No solo eres tú la que te afectas por lo que haces, sino esta persona pequeña que se va a convertir en adulto y es un reto conseguir que se convierta en un buen adulto”, dice.

El actor Michael Weaver, quien interpreta a Sam, el compañero sentimental de Gabi, añade: “Y esta batalla ha sido más difícil en la pandemia, porque en casa ven mucho más de ti. Yo mismo me he cansado de mi voz, de hablarle a mis hijos, no pensé que nos estresaríamos tanto. Es todo un reto”. Sobre su personaje afirma: “Me gusta que Sam sea medio tonto, es un chico agradable que no se va con egos, que incluso en sus peores momentos todavía es capaz de divertirse. Hay demasiadas cosas de él en mí”.

Selenis, a quien recordamos como la ruda Gloria en la serie de drama ‘Orange is the New Black’, asegura que Gabi se le parece mucho. “Hay como un paralelo entre ambas, nos pasan casi las mismas cosas. A veces, encontraba que he tenido los mismos momentos con mi hija en la vida real. Pero Gabi es mucho más relajada y divertida y a mí me encantaría ser igual de excéntrica como es ella. No es la típica mamá, es muy cool, no hay nada que no me guste de ella. Me amo a mí misma (ríe).

