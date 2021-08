Claudia Serpa lanza cover de “Tan enamorados”, canción de Ricardo Montaner

Claudia Serpa inició su carrera artística en concursos de canto, tales como Rojo fama contra fama y La voz Perú, y también como actriz cómica en El reventonazo de la Chola. Ahora, la intérprete sorprendió a sus seguidores con el cover del tema “Tan enamorados” de Ricardo Montaner.

El videoclip se lanzó el 16 de agosto en la plataforma de YouTube. En el material audiovisual, la artista se luce junto a sus hermanas Gabriela y Brenda Serpa, quienes le hacen los coros.

“Estoy feliz de regresar al canto luego de más de un año debido a la pandemia. Desde jovencita me gustó la música, ingresé a programas concursos, como La Voz Perú, donde me di a conocer, aunque más me conocen por mi faceta de actriz cómica, pero soy cantante de corazón”, sostuvo.

Además, la joven cantante ha demostrado lo versátil que es, ya que en sus plataformas digitales interpreta diversos géneros musicales. No solo ello, pues se desarrolló como modelo, actriz cómica y reportera.

“Tengo varios temas en mi canal de YouTube. Canté reggaetón, música urbana ahora salsa. La música lo es todo para mí, me encanta. Aunque es una carrera difícil para muchos, tengo las ganas y energía para salir y apostar por lo que me gusta”, añadió.

Por ello, Claudia Serpa no quiere ser encasillada solo como actriz cómica, ya que ahora anhela destacar en la música con “Tan enamorados”. Finalmente, reveló que pronto lanzará más canciones.

