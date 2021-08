Antonio Pavón y Sheyla Rojas dejaron sus diferencias a un lado para pasar un tierno momento con su hijo en común. La modelo peruana llegó a España para ver al niño luego de varios meses de residir en México.

Madre e hijo protagonizaron un conmovedor momento en el aeropuerto de Málaga y fue el propio torero quien compartió las imágenes a través de redes sociales.

En el clip se puede ver a Antoñito abrazando fuertemente a su mamá mientras sostenía un cartel con el mensaje: “Bienvenida a España. Te quiero”. La influencer no pudo evitar quebrarse al tener en sus brazos a su primogénito.

Antonio Pavón y Sheyla Rojas se encuentran disfrutando de sus vacaciones y se hospedaron en un hotel ubicado en las playas de Nerja. En el lugar también se encuentra Joi Sánchez, prometida del español, y su hermana.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram han compartido fotografías de los momentos que se encuentran atravesando juntos. El ex conductor de televisión publicó divertidas imágenes junto a su engreído y también un retrato familiar, en la que se puede ver a todos los presentes posar junto a Antoñito.

Diversos programas de la pantalla chica peruana han seguido el reencuentro de Sheyla Rojas con su hijo y han expresado su emoción tras apreciar los videos. Este fue el caso de Rebeca Escribens, quien aplaudió la cercanía de Antonio Pavón y su expareja.

“Debo confesarles que me da alegría, paz, ver esa foto, porque veo a Antoñito feliz al ver a su familia junta y eso a mí me genera... ufff, no saben”, dijo.

Sheyla Rojas se reconcilia con familia de Antonio Pavón

La exconductora de Estás en todas, quien se reencontró con su único hijo, uso sus redes sociales para revelar que se lleva muy bien con la familia de Antonio Pavón.

La también influencer subió diversas historias en su cuenta de Instagram con frases de reflexión: “La grandeza está en el perdón. Antoñito, por tu felicidad todo es posible mi amor”.

