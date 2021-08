Antonio Pavón comparte tiernas imágenes de sus vacaciones con Sheyla Rojas y su hijo

Antonio Pavón y Sheyla Rojas dejaron sus diferencias a un lado para pasar un tierno momento con su hijo en común. La modelo peruana llegó a España para ver al niño luego de varios meses de residir en México.

Madre e hijo protagonizaron un conmovedor momento en el aeropuerto de Málaga y fue el propio torero quien compartió las imágenes a través de redes sociales.

En el clip se puede ver a Antoñito abrazando fuertemente a su mamá mientras sostenía un cartel con el mensaje: “Bienvenida a España. Te quiero”. La influencer no pudo evitar quebrarse al tener en sus brazos a su primogénito.

Antonio Pavón y Sheyla Rojas se encuentran disfrutando de sus vacaciones y se hospedaron en un hotel ubicado en las playas de Nerja. En el lugar también se encuentra Joi Sánchez, prometida del español, y su hermana.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram han compartido fotografías de los momentos que se encuentran atravesando juntos. El ex conductor de televisión publicó divertidas imágenes junto a su engreído y también un retrato familiar, en la que se puede ver a todos los presentes posar junto a Antoñito.

Diversos programas de la pantalla chica peruana han seguido el reencuentro de Sheyla Rojas con su hijo y han expresado su emoción tras apreciar los videos. Este fue el caso de Rebeca Escribens, quien aplaudió la cercanía de Antonio Pavón y su expareja.

“Debo confesarles que me da alegría, paz, ver esa foto, porque veo a Antoñito feliz al ver a su familia junta y eso a mí me genera... ufff, no saben”, dijo.

Rebeca Escribens feliz porque la expareja se lleva cordialmente por el bien del hijo que tienen en común.

