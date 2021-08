Alejandra Baigorria arremete contra EEG por sanción: “Estoy superando mis miedos”

En la más reciente edición de Esto es guerra, Alejandra Baigorria y Paloma Fiuza se enfrentaron en un reto de altura, a pocos días de la gran final del reality.

No obstante, la empresaria de Gamarra no completó el circuito al ver que su contrincante la superó en velocidad y tocó primero la campana. Y ante esto, la producción anunció que la modelo será castigada por no cumplir con el reto.

Alejandra Baigorria se mostró sorprendida y molesta porque nadie le informó que debía completar el reto.

“ ¿Por qué voy a estar castigada si a mí no me dijeron que tenía que pasar todo el circuito? Obviamente si Paloma está más arriba porque ha ido más rápido, ella lo va a pasar”, dijo la modelo.

“Todos los competidores están en evaluación desde la semana pasada. Todos lo saben”, respondió el tribunal de Esto es guerra.

En su defensa, Alejandra Baigorria señaló que puede volver a realizar el circuito, pero a su velocidad, ya que aún tiene miedo a las alturas.

“ Yo estoy superando mis miedos y haciendo los retos de altura , pero si me siento que estoy resbalando tengo que ir más lento y por ende Paloma llega primero y lo pasa. Cada uno va a su velocidad, si quieren yo lo paso sola, pero a mi velocidad… no es que tenga miedo, sí lo tengo”, dijo.

Sin embargo, la producción hizo caso omiso al pedido de Alejandra Baigorria, quien fue puesta en zona de castigo junto a Mario Irivarren.

