Tomi Narbondo de EEG recibió citación de la PNP para aclarar su situación migratoria

Uno de los integrantes extranjeros de Esto es guerra se encuentra atravesando una difícil situación migratoria. Tomi Narbondo, de nacionalidad uruguaya, fue citado por la División de Extranjería de la Policía Nacional de Perú y correría el riesgo de ser deportado por no contar con permiso para laborar en el país.

La información fue difundida por Rodrigo González y Gigi Mitre durante la emisión de su programa Amor y fuego, donde revelaron algunos detalles del caso. Según manifestaron, el chico reality no se presentó a la cita programada para este 16 de agosto.

“Por lo que sabemos, no ha asistido, no se ha presentado hoy. El próximo paso podría ser la deportación. No sabemos qué es lo que sigue, es raro que una persona se maneje con un tipo de visa, cuando públicamente se está demostrando lo contrario”, comentaron los conductores.

Del mismo modo se presentó un documento que probaría las afirmaciones y en el que se mencionan los motivos por la cual las autoridades requirieron su presencia.

“Por realizar presuntas actividades laborales desde el 25 de enero (día en que ingresó al reality) en el programa de espectáculos Esto es guerra de América Televisión, sin contar con la debida calidad migratoria habilitante”, se lee.

La República se contactó con el equipo de prensa del programa de competencia para obtener alguna respuesta sobre el caso; sin embargo, indicaron que cualquier pronunciamiento lo darán a conocer a través de sus abogados.

