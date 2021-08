Mayra Couto utilizó las redes sociales para dedicar un tierno mensaje a su pareja, quien reside en Colombia. La directora se encuentra culminando las grabaciones del primer episodio de su serie Mi cuerpa, mis reglas en Lima.

En la publicación de Instagram también difundió una fotografía junto con el joven y contó que muy pronto podrán volverán a encontrarse luego de estar separados por varias semanas.

“No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Amor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta (su mascota). No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño. Te pienso cada día más”, escribió en la mencionada plataforma.

Mayra Couto también expresó que se encuentra muy emocionada por regresar a Colombia y convivir con su pareja: “La aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ya estoy lista. De tu mano, hasta el fin del mundo. Confío y disfruto de tu existencia. Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo”, finalizó la directora y productora.

Mayra Couto dedica romántico mensaje a su pareja: “Pronto voy a estar contigo”. Foto: captura Instagram

Mayra Couto ya había revelado que se encontraba feliz con su relación amorosa durante una entrevista exclusiva que tuvo con La República, en la que contó algunos detalles de su convivencia.

“Estoy viviendo con mi novio, ya tenemos como tres años. Me fui a vivir a Manizales, principalmente por la pandemia. (...) Mi novio tiene trabajo allá. Yo solamente estoy esperando hacer esto (su serie Mi cuerpa, mis reglas) y regresarme a buscar trabajo”, expresó en el mes de julio.

