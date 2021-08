Laura Spoya a quienes cuestionan la inoculación contra la COVID-19: “Gracias a la vacuna estoy bien”

Hace unos días, Laura Spoya reveló que ella y su hija dieron positivo al coronavirus, por lo que se encuentran aisladas. Asimismo, ante la preocupación de todos sus seguidores, aseguró que, a pesar de haber perdido los sentidos del gusto y del olfato, se encuentra bien.

Sin embargo, muchos usuarios le recordaron que ella fue una de las figuras que recibió la vacuna contra la COVID-19 y pusieron en duda su efectividad, pues cuestionaron que cómo a pesar de estar inmunizada se contagió de la temible enfermedad.

Por ello, la exreina de belleza no se quedó callada y explicó que gracias a la vacuna, su organismo se mantiene estable y su estado no se agravó . Como se recuerda, su padre contrajo el virus hace un tiempo y necesitó de cama UCI.

“Mi papá pasó por Covid también y él sí terminó en UCI, él no estaba vacunado porque todavía no le tocaba (...) Mucha gente me está escribiendo y me dice: ‘Y ¿dónde está tu vacuna?’, les respondo lo mismo, la vacuna está en mi sistema evitando que pase a mayores. Yo realmente, dentro de todo, me encuentro bien, me encuentro tranquila y sé que fue la mejor decisión”, explicó en un enlace con América hoy.

“Para la gente que todavía no cree en la vacuna, créanme que en este momento estoy súper agradecida de habérmela puesto”, finalizó Laura Spoya.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.