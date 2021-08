Karla Tarazona responde a Leonard León por querer reducir pensión: “No merecen limosnas”

Karla Tarazona defendió a sus hijos luego de los comentarios que hizo públicamente Leonard León. El intérprete busca reducir la pensión de alimentos de sus dos niños en más del 50%.

La empresaria habló sobre el tema este lunes 16 de agosto en Mujeres al mando, programa que conduce junto con Maricarmen Marín y Thais Casalino. En dicho espacio aseguró que no permitirá que se disminuya la manutención y reveló que su expareja ya adeuda más de 45.000 soles.

“En pandemia me las tuve que ver como pude para poder darle a mis hijos lo que merecen. Trabajo desde que amanece, tengo tres trabajos. Mis hijos no merecen las sobras, ni limosnas” , dijo.

Así mismo, resaltó el apoyo que recibe de su prometido Rafael Fernández: “Quiero que mis hijos tengan una buena alimentación y educación. Por eso me rompo el lomo y si en mi vida encontré una persona como Rafael que me apoya y me ayuda a emprender, qué suerte la mía”.

Karla Tarazona también se refirió a la acusación de Leonard León sobre el régimen de visitas de sus hijos. Según contó el cantante en una entrevista con Magaly Medina, su expareja no le tiene permitido ver a los menores.

La empresaria desmintió esta afirmación y alegó que nunca ha prohibido a sus herederos ver al cumbiambero; es más, recalcó que él tiene la posibilidad de visitarlos cualquier día.

“Se le ha dado todas las facilidades para que se pueda encontrar con los niños. Él no tiene, desde hace tres años, contacto físico con ellos a pesar de que nosotros tenemos una conciliación en el que, por derecho, podría ir a tocar la puerta de mi casa, recogerlos y salir con ellos”, aseveró.

