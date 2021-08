Karla Tarazona dejó atrás los complicados momentos que pasó en el ámbito amoroso y ahora vive una feliz y sólida relación con Rafael Fernández. La pareja está felizmente casada desde el 18 de diciembre del 2020 y cada vez que realizan una aparición en las cámaras de televisión muestran el amor que dicen tenerse.

Sin embargo, la conductora aún tiene que afrontar problemas con su expareja Leonard León. Ahora, la exintegrante de Risas de América viene librando una batalla legal con el cumbiambero que incluso lo podría mandar a prisión.

Durante su visita al set de Mujeres al mando, Karla Tarazona estuvo acompañada de su abogado, Daniel Leyva, para detallar los pormenores del no pago de la pensión alimenticia por parte del artista hacia los hijos de ambos, obligación que viene incumpliendo desde hace un año y tres meses.

La conductora respondió a las recientes declaraciones de Leonard León y, además, mediante su abogado, indicó que este podría terminar preso si no abona la deuda total de las pensiones no pagadas en los últimos meses. El hombre de leyes señaló de manera contundente que su representada no aceptará un fraccionamiento del dinero acumulado.

“Vamos a ir con todo por la liquidación de pensión devengada y Karla no va aceptar fraccionamientos porque hay muchas madres que por una consideración aceptan el fraccionamiento de la pensión de alimentos, pero en este caso no, o pagas el monto total, que se va seguir acumulado, o te vas a la cárcel”, señaló Daniel Leyva.

Ante la pregunta de una de las conductoras respecto al destino de Leonard León el abogado reafirmó su versión: “Lo más probable es que sí (irá a la cárcel), si es que no paga el monto total que lo van a liquidar después de un juicio”.

