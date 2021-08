Karla Tarazona desmiente haber negado visitas de Leonard León a sus hijos

Karla Tarazona respondió fuerte y claro a Leonard León, quien arremetió contra la conductora por no haber aceptado disminuir la pensión alimenticia de sus hijos. En sus declaraciones también afirmó que no le permiten ver a los niños.

“Ella no permite que los vaya a ver, porque siempre quiere que esté con supervisión, y eso no está contemplado en el acuerdo de divorcio que tuvimos hace años. Cuando yo me divorcié de ella, decía que ellos tenían que salir conmigo solos”, dijo a las cámaras de Magaly Medina.

Las palabras del cantante indignaron a la presentadora de televisión, quien decidió pronunciarse sobre el caso durante la emisión de Mujeres al mando. La mañana de este lunes 16 de agosto llegó acompañada de un abogado para aclarar el hecho.

“Eso es falso, hasta el día de hoy se le ha dado todas las facilidades para que se pueda encontrar con los niños. Él no tiene, desde hace 3 años, contacto físico con ellos a pesar de que nosotros tenemos una conciliación en el que, por derecho, si quisiera, podría ir a tocar la puerta de mi casa, recogerlos y salir con ellos”, precisó Karla Tarazona sobre la acusación de Leonard León.

Del mismo modo, aseguró que ha sentado denuncia en una comisaría para dejar constatado que el artista peruano no cumple con su régimen de visitas; sin embargo, reiteró que ella no se opone a que los pequeños tengan una relación con su padre.

“A pesar de que tiene más de un año y tres meses de no depositar pensión alimenticia, tiene toda la libertad de pasar y recoger a los niños”, dijo.

