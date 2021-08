Jazmín Pinedo se reencuentra con reportero al que le cerró la puerta en Reinas del show

Jazmín Pinedo brindó un show como vedette en la última edición de Reinas del show y al término de la misma declaró para las cámaras de América Espectáculos. En este momento, la exconductora de Esto es guerra se reencontró con el reportero Bruno Vernal, a quien le cerró la puerta semanas atrás.

“Hola, mi querida, ¿cómo estás?”, le dijo el hombre de prensa a la competidora. Ella le respondió “Hola, qué tal, ¿cómo estás?”. Tras estas cortas declaraciones, ambos se echaron a reír y demostraron que el mal momento entre ellos ya es cosa del pasado.

Luego de ello, Bruno Vernal le consultó a Jazmín Pinedo, quien se considera una de las favoritas para llevarse la corona de Reinas del show, qué tan satisfecha estaba con su última presentación en la pista de baile, a lo que ella contestó: “Lo he disfrutado un montón. He estado super empilada por la situación. Todo lo que se ha armado, cantar, actuar. Me gustó bastante”.

Hace unas semanas, la joven le cerró la puerta de su camerino al reportero de América espectáculos tras ser enviada a sentencia junto a Paula Manzanal en Reinas del show. “Me deja el tren. Disculpen”, fueron las palabras de la animadora antes de evadir al comunicador.

Reportero aconseja a Jazmín Pinedo tras percance

El reportero Bruno Vernal le sugirió a Jazmín Pinedo controlar mejor sus emociones para evitar brindarle declaraciones.

“Ya tengo años en esto y no me sorprende. Entiendo que Jazmín esté estresada por sus temas legales y la sentencia, pero hay que aprender a manejar mejor sus emociones”, señaló en una entrevista con El Popular.

El reportero no está de acuerdo con el comportamiento de Jazmín Pinedo, pero entiende su actitud. Foto: difusión

