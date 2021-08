Jazmín Pinedo anuncia que Gino Assereto podría reforzarla en la final de Reinas del show

Jazmín Pinedo se llenó de lentejuelas y plumas para interpretar a una vedette el último sábado en Reinas del show. Al final de la gala, la exconductora de Esto es guerra habló sobre su vínculo con Gino Assereto luego de que este se emocionara al dedicarle unas palabras de elogio y agradecimiento en En boca de todos.

“Nadie mejor que él sabe exactamente lo que hay aquí (se señala la cabeza) y aquí (se toca el corazón), sabe que mi cariño es excepcional”, manifestó. “Jota y él están solos, la mayoría de su familia vive en Canadá. He sido muchas veces apoyo para ellos. Mi familia los considera como hijos”, añadió ante las cámaras de América espectáculos.

Asimismo, Jazmín Pinedo, quien ha demostrado que lleva una excelente relación con Gino Assereto en más de una ocasión, confesó que si llegara a la final de Reinas del show le gustaría tener como refuerzo al chico reality.

“Yo le dije ‘Si se diera la posibilidad, ¿me podrías dar la mano?’ y me respondió ‘Yo voy, pero no te voy a dar la mano, no bailo’, entonces pensé ‘Pucha, por ahí hacemos algo diferente y pongo a Gino, a Jota y a Patricio’ (risas)”, comentó.

Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo: “Siempre estaré ahí para apoyarla”

Durante su última aparición en el programa En boca de todos, Gino Assereto afirmó que siempre estará dispuesto a apoyar a Jazmín Pinedo aunque ya no tenga una relación con ella.

“Es una mujer empoderada, capaz de salir adelante sola, pero independiente a eso, sabe que yo siempre voy a estar ahí para apoyarla cuando me necesite. Yo la quiero mucho y ella lo sabe”, señaló el competidor de Esto es guerra.

