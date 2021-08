Instagram: imitador de José Feliciano revela por qué abandonó Yo soy Chile, all stars

A principios de julio, el imitador peruano de José Feliciano abandonó la competencia de Yo soy Chile, all stars, lo cual dejó apenados a muchos de sus seguidores en el país vecino. Ahora, tras un mes de aquel suceso, Sebastián Landa se pronunció en Instagram para explicar el motivo de su salida.

Por medio de un extenso comunicado, el cantante aclaró que decidió dejar el programa de Chilevisión para asumir un nuevo reto en el extranjero, aunque este no pudo concretarse debido a un tema de salud que lo obligo a hacer un alto en sus obligaciones.

“Me retiré del programa Yo soy Chile porque se presentó una súper oportunidad en el extranjero. Lastimosamente, por motivos de salud no pude viajar, la salud es lo más importante, sin ella no podemos seguir. Gracias a Dios no todo está perdido, pero sí todo se ha postergado”, detalló.

Imitador de José Feliciano en Yo soy Chile

“Ahora estoy visitando a mi mamá y mi familia que no veía mas de un año”, añadió el imitador de José Feliciano, quien se comprometió en matrimonio con su pareja en marzo de este año.

Al final de su publicación, Sebastián Landa anunció que dentro de poco se reencontrará con su público peruano en algunas presentaciones presenciales.

“Gracias por la preocupación, el interés y por todas las muestras de apoyo que me brindan. Los quiero muchísimo, me encuentro super bien, gracias a Dios trabajando en algunos eventos y espero regresar pronto a Chile o a algún programa de TV para pasarla bien juntos. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga”, escribió en su Instagram.

