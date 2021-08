Brunella Horna aclara por qué visitó una clínica de fertilidad: “Fue de rutina”

Brunella Horna se pronunció luego de protagonizar diversas portadas por haber visitado una clínica de fertilidad junto con su pareja Richard Acuña. Tras llegar a Lima de un viaje a Miami, la empresaria llegó a En boca de todos para explicar el tema.

La también modelo respondió a las preguntas de los conductores del espacio, quienes se mostraron interesados en saber sobre un posible embarazo y los deseos de la pareja de convertirse en padres.

“Primero quiero aclarar que he ido simplemente al ginecólogo, ahí esta el doctor al que voy yo hace muchísimos años. No tiene nada de malo ir al ginecólogo con la pareja”, precisó.

Tula Rodríguez respondió a esta afirmación y le preguntó si había asistido al centro médico especializado para planificar una gestación. Sin embargo, Brunella Horna especificó que solo se trató de una cita de control.

“He ido (a la clínica de fertilidad) como rutina y siempre voy como rutina. No estamos planeando ser padres y debo aclararlo porque todo el mundo me ha escrito, mi familia, mis papás que no sabían qué pasaba”, agregó frente a las cámaras del programa.

Del mismo modo, reiteró que siempre se ha preocupado por su salud. Sin embargo, afirmó que en un futuro si le gustaría ser madre.

“No está mal ir al ginecólogo para hacernos un chequeo de rutina todos los años. Sí me gustaría estar embarazada de Richard, pero no es el momento”, finalizó.

