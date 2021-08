Alberto Plaza: “Ser, hacer y tener es la secuencia de la vida”

Alberto Plaza empezó su carrera como artista allá por el año 1985, cuando fue invitado al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile). Desde entonces, es uno de los favoritos del continente, respaldado por discos de oro y platino.

El intérprete chileno, radicado en Miami, se reencontrará con sus fanáticos peruanos este 19 de agosto en un concierto presencial en el centro de convenciones Bianca de Barranco.

“Aquí (Miami) no hubo nunca confinamiento, lo cual, de por sí, es una bendición. Al principio se cerraron los viajes (vuelos), pero nunca hubo ese encierro virtual. Se ha relajado mucho ya, hoy en día es normal. Hay espectáculos abiertos con público, en fin. Ahora, en el mundo de la música en América Latina ha sido un duro golpe. Hay muchos que pudieron hacer online, como mi caso. En mi canal de YouTube llevamos dos temporadas de un espacio de conversación y música. Eso no genera recursos, aunque me mantiene en comunicación con el público. Pero hay gente que está detrás de un escenario y que ha visto paralizado todo ingreso. Desde la señora que vende sándwich cada fin de semana. Ella se esfuerza en hacerlos, y con su ganancia espera dar de comer a sus hijos. Es un golpe a la actividad en general, no solo a la música. El teatro, cine, museos... Tal vez los músicos fuimos los primeros en parar y ahora los últimos en reincorporarnos, pero esto perjudicó a todos”, dice Plaza, quien también se recuperó del covid.

Sobre cuál cree que será el costo a nivel de la industria musical, Plaza señala que el golpe ha sido el más fuerte y duro de la historia. “Y es que mucha gente dejó de trabajar en esto (la música) para hacer otras cosas. Hemos perdido a muchas personas y para que vuelvan es muy complicado. La actividad económica fue azotada y los artistas desempleados vieron otras opciones. Eso es el costo social sin duda”.

Para el concierto en Perú de esta semana, Plaza señala que tendrá su repertorio con los clásicos que lo identifican. Desde Miami intenta una explicación del porqué no pasan de moda sus temas. “La respuesta la tiene el público, pero sí puedo tener una aproximación a una idea y es que cuando un artista hace canciones sin pensar en particulares, condición social, edad, género, pero está el propósito de entregar un mensaje, eso cala. Primero está la intención de comunicar, luego se hace canción, la poesía y se entrega. Ser, hacer y tener, esa es la secuencia de todo en la vida y luego ver el resultado. Esa secuencia la gente la reconoce y eso conecta. Yo creo que podría ser una de las razones”.

Acerca del concierto, se reafirma en que lo devolverá a sus orígenes como trovador. “Evidentemente por el aforo y la pandemia todos tenemos que hacer un esfuerzo, desde el productor. Nosotros, en reducir al máximo los costos y eso significa que vuelvo un poco a mis orígenes de trovador, con mi guitarra. Me encanta el concepto porque evoca al trovador que es quien va de pueblo en pueblo cantando. Mi guitarra y mi voz me permitirán un show muy íntimo y sensible”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.