Pepe Menis, animador del Grupo 5, delicado por COVID-19: “Me faltó el aire”

La Asociación de Animadores del Perú publicó el sábado 14 de agosto un aviso en el que informó que Pepe Menis Tello Fernández, animador del Grupo 5, había dado positivo por coronavirus (COVID-19) y su estado de salud era delicado.

En el post de Facebook, la asociación invitaba a realizar una donación voluntaria para apoyar al artista. Roger Nieves, animador de Los Caribeños de Guadalupe, también se sumó al llamado desde su propia red social.

En comunicación con La República, Pepe Menis confirmó que él, su esposa Luz Aurora y sus dos hijos, de 9 y 18 años, tenían COVID-19 .

El hombre de 40 años explicó que antes de hacerse la prueba ya tenía planeado viajar para ponerse la vacuna. “Más salado. (…) Iba a ir a Piura por la vacunatón, ahí era de 39 y me contagié”, indicó.

“Me saqué la prueba el 3 de agosto. (Ahora) ya estoy en la parte final de los síntomas de este virus”, comentó

Pepe Menis señaló que, si bien no requirió que le colocaran oxígeno, sí ha estado luchando por que su saturación no baje, ya que ha llegado a veces a 90.

“Bajaba, subía, era una sensación horrible. Sentía que me desmayaba ”, relató. “Tuve días que me falto el aire. (Pasé por) tres crisis feas”.

Según explicó, el debilitamiento y la ansiedad que le provocó la enfermedad, lo motivaron a desconectarse varios días, por lo que se sintió conmovido por las muestras de cariño recibidas, tanto de sus fans, colegas y compañeros del Grupo 5.

“Quiero agradecer sus muestras de solidaridad de todas las formas que han podido y decirles que sigan cuidándose. Lo que he pasado y aun recuperándome no es nada fácil. Necesitas mucha fuerza de voluntad para ganarle a este virus y no dejarse vencer. La pasé mal, muy mal, pero la lucha se dio, la batalla la tuve y estoy en recuperación ”, manifestó.

“Gracias a todos, y tengo la seguridad de que pronto nos volveremos a ver como siempre en los grandes escenarios”, concluyó Pepe Menis.

