Milena Zárate tras perder en versus contra Gabriela Herrera: “¡Injustamente sentenciada!”

La colombiana Milena Zárate quedó sentenciada en la octava gala de Reinas del show. Pese a que brilló en su presentación como vedette al ritmo de “Conga”, la figura de televisión tendrá que enfrentar la eliminación en la próxima edición al lado de Carla Rueda.

¿Qué pasó? Milena Zárate fue elegida por la retadora Gabriela Herrera para competir en un versus de salsa. Tras ambas presentaciones, el jurado decidió darle su voto de manera unánime a la joven influencer.

De acuerdo con las reglas del concurso, las participantes debían elegir entre sentenciar a la cantante por haber perdido el reto o salvarla y dejar que Gabriela Herrera ingrese al reality como una nueva ‘reina del show’.

Allison Pastor, Leslie Moscoso, Korina Rivadeneira y Jazmín Pinedo decidieron sentenciar a su compañera antes de dejar que ingrese una nueva a tres semanas de la gran final. Tras esta elección, Milena Zárate quedó bastante afectada; no obstante, se mostró de acuerdo.

Milena Zárate compitió contra la influencer Gabriela Herrera en un reñido versus de salsa. Foto: Milena Zárate / Instagram

“No es justo, prefiero irme yo antes de que entre una profesional a llevarse todo el esfuerzo de todas”, dijo entre lágrimas en el detrás de cámaras. Además, usó sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por el apoyo. “Una noche fabulosa con muchas emociones. ¡Injustamente sentenciada! Pero agradezco con mi corazón tanto apoyo y cariño”, escribió en su perfil de Instagram.

Por otro lado, Zárate fue consultada acerca de su estado sentimental luego de haber terminado su relación con el futbolista Augusto Barrera. “Creo que me hace bien la soltería. Puedo decir que me siento más fuerte, es inevitable llegar a quebrarme por cosas que han pasado, porque tengo muchos sentimientos a flor de piel”, comentó en declaraciones para la prensa.

“Esto me hace más fuerte, se lo agradecí a Gisela porque de no ser porque tengo ahorita mi mente tan ocupada y mi trabajo, no sé cómo estaría anímicamente. De las atrocidades hay que sacar lo mejor, sacar más garra, más fortaleza”, finalizó.

