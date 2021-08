Milena Warthon a Narda Pumarada tras eliminarla: “Espero reencontrarme contigo, te admiro”

Milena Warthon no deja de sorprender desde su primera presentación en los conciertos en vivo y, en la reciente gala de La voz Perú, la joven cantante cautivó al jurado con su propia versión de “Me niego”.

La intérprete de “Mashup peruano” se enfrentó a Narda Pumarada; sin embargo, la integrante de Son tentación fue eliminada luego de que Eva Ayllón decidiera por la artista de música andina.

Luego de escuchar su nombre, lo cual significaba que se mantenía en la competencia, Warthon tomó la palabra y, con la voz entrecortada por la emoción, envió un mensaje a su compañera.

“ Espero reencontrarme contigo, Narda. Sé que te veré en escenarios grandísimos. Te admiro muchísimo , gracias”, dijo a su colega la exponente peruana.

Así también, se dirigió a sus fans por el apoyo y cariño que recibe gala tras gala. Para ella, según expresó, ese amor la ayuda a alcanzar sus sueños.

“Quiero agradecer de todo corazón a ustedes los maestros y a las personas que me siguen, por quererme tal y como soy. Sé que soy diferente, fácil no soy de lo que se espera en un concurso de canto, pero agradezco por acompañarme en llevar mi identidad en mi voz”, fueron las palabras de Milena Warthon.

Bloque HTML de muestra

Versión de “Valicha” de Milena Warthon destaca internacionalmente

A través de sus historias de Instagram, Milena Warthon expresó su emoción al contar que la versión de “Valicha” que interpretó fue incluida en el video recopilatorio The best performances this week on The Voice.

“¡Familia! Hemos sido incluidos en este recuerdo de lo mejor de La voz global de la semana con ‘Valicha’. Omg, ¡gracias, gracias, gracias!”, escribió la joven.

14.8.2021 | Post de Milena Warthon sobre su inclusión en The best performances this week on The Voice. Foto: captura Milena Warthon / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.