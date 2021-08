Leslie Moscoso sobre su eliminación de Reinas del show: “No viene al caso decir si es justa o no”

Leslie Moscoso imitó a Gisela Valcárcel en sus inicios como vedette en el set de Reinas del show para enfrentarse a Korina Rivadeneira en la sentencia. Tras un reñido duelo, la actriz cómica no logró superar a su contrincante y se convirtió en la quinta eliminada.

Tras abandonar la competencia, la integrante de El reventonazo de la chola confesó no estar satisfecha con la puntuación que le otorgaron. “Siento que era para más por todo lo que he hecho, pero bueno, se respeta la decisión del jurado”, aseveró.

Sin embargo, la actriz dijo estar contenta de haber rendido homenaje a Gisela Valcárcel en Reinas del show. “Ha sido un honor para mí hacer este homenaje a Gisela. Esto va a quedar grabado para que mis hijos y mis nietos lo vean. Es un regalo para mí”, comentó.

Finalmente, Leslie Moscoso agradeció la oportunidad de haber podido ser parte del reality de baile de América TV, aunque evitó responder si su eliminación le pareció justa.

“Estoy satisfecha con lo que he hecho en la pista y contenta por el cariño del público. Feliz y agradecida por la oportunidad. Me llevo cosas lindas y le deseo a los chicos lo mejor del mundo. Me voy tranquila, no estoy triste, esto es show, es competencia y hay que aceptar (la eliminación), no viene al caso decir si es justo o no es justo, simplemente ya está”, aseveró.

Gisela Valcárcel se emociona con homenaje de Leslie Moscoso

La conductora de televisión Gisela Valcárcel tuvo unas emotivas palabras luego de ver el homenaje que le rindió Leslie Moscoso en la última edición de Reinas del show.

“Me enterrarán y el último día diré que la televisión es magia. Cuando migré de ser vedette para ser animadora de televisión dije: ‘¿Y cómo hago?’ A mí me siguen gustando las lentejuelas, me gustan las pestañas postizas, me encantan las plumas”, comentó la presentadora.

