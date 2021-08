La voz Perú: Sebastián Palma hizo vibrar el escenario con tema de Dragon Ball Z

Sebastián Palma sorprendió al jurado y a los televidentes de La voz Perú con su interpretación de “El poder nuestro es”, una de los temas más emblemáticos del famoso anime Dragon Ball Z.

El participante del programa tenía como objetivo convencer a Daniela Darcourt para continuar en competencia. Él se enfrentó a Grace Morales por la permanencia en el concurso de canto.

“Sebastián, te respeto. Gracias por ponérmela difícil”, fueron las palabras de la salsera luego de escuchar la potente voz del rockero, a quien finalmente escogió para que se quedara una semana más, mientras que Grace Morales quedó eliminada del concurso.

“Me despido feliz. Quiero dedicarle mi carrera a mi mamá”, fueron las últimas palabras de la contrincante antes de abandonar el programa.

En redes sociales, un pintoresco comentario de Cristian Rivero fue tendencia. El participante se tiró al suelo con las piernas abiertas como parte de su presentación.

Tras ver esto, el animador bromeó diciendo que “se golpeó las esferas del dragón”, y generó las risas en todos los presentes en el set de televisión.

Sebastián Palma envía mensaje tras lograr su continuidad

En su cuenta de Instagram, el artista destacó su participación y envió un mensaje a karin Idol, quien hace poco dejó la competencia.

“Definitivamente, hoy sí que fue una mejor noche. No sabes cómo me he divertido con este espectáculo. Lo admito, soy muy amante del anime y creo que esto lo termina de demostrar. Te lo prometí, Karin Idol”, escribió.

