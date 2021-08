Kate Candela pasa una noche como mendiga en el Centro de Lima: “Esto no es vida para nadie”

El sábado 14 de agosto, el programa Al sexto día conducido por Mónica Cabrejos presentó su secuencia En carne propia con la cantante de salsa Kate Candela, quien aceptó experimentar por una noche los padecimientos que viven los mendigos del centro de Lima.

En los minutos iniciales, la intérprete de “Ámame” y “Ya no vives en mí” se mostró conmovida por el gesto de solidaridad que una vendedora de ambulantes tuvo hacia ella al regalarle un chocolate y una chompa para que se protegiera del frío.

No obstante, pasada la media noche y con la baja temperatura, la artista se puso cada vez más intranquila mientras buscaba un lugar donde dormir. “Siento que las manos se me congelan, se me ponen duros los dedos”, manifestó.

“Me pone nerviosa que me vaya a pasar algo, que la gente se me quede mirando. Pensé que iba a ser más fácil”, reconoció, mientras lloraba y pedía al equipo de producción retirarse del lugar: “Esto es terrible, no se lo deseo a nadie. No puedo, no aguanto más”.

Minutos después, Kate Candela reconoció sentirse desesperada al conocer la realidad de cómo viven algunas personas y, en ese sentido, señaló la importancia de que sus condiciones de vida sean expuestas. “Es necesario que la gente vea una realidad que tenemos cerca, pero que simplemente no queremos ver”, expresó.

