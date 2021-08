Jazmín Pinedo se considera favorita para ganar Reinas del Show: “Me veo con la corona”

Este último sábado se volvió a llevar a cabo una nueva gala en el programa Reinas del Show, el cual tuvo varios pasajes que dieron que hablar. Uno de ellos fue la presentación de Jazmín Pinedo, quien deslumbró al jurado y hasta a la propia Gisela Valcárcel al demostrar todo su talento en la pista de baile.

La ‘chinita’ no solo mostró sus dotes en la danza al interpretar a una vedette, sino que también sorprendió al cantar en vivo “Mujer latina” de Thalía. Como era de esperarse, los jueces le regalaron un puntaje alto a la conductora, lo que la alejó de la temida sentencia y, más bien, la perfiló como una de las favoritas.

Esto lo sabe la propia Jazmín Pinedo, que reveló sentirse como una de las favoritas a ganar la competencia, a pesar de que hay grandes bailarinas en la actual temporada. La conductora también confesó que disfrutó su última presentación donde dio una demostración de todo su talento.

“Yo siempre me veo en la final, con la corona puesta todas las mañanas cuando me veo en el espejo, pero no está fácil, eso también es importante mencionarlo. Disfruté un montón mi participación, me sentí feliz, lo disfruté. Era la primera vez que yo bailaba con Diego, porque ya me han cambiado de bailarín tres veces. Estaba preocupada por eso, pero al final hicimos un buen match”, indicó a la prensa nacional.

Luego agregó que “Todos los chicos son aquí unos capos, siempre nos están guiando y tratando de sacar mejor de nosotras. Hoy salió esa vedette que tenía guardada en el armario y que estaba bien empolvada, lo disfruté bastante”.

