Gisela se emociona al recordar sus épocas de vedette: “Me siguen gustando las lentejuelas”

Gisela Valcárcel recordó sus tiempos como vedette en la octava gala de Reinas del show. La conductora de televisión se mostró muy emocionada por revivir una gran etapa de su vida y hasta se animó a ponerse las plumas y bailar al ritmo de “Dancing Queen”.

Fue la participante Leslie Moscoso quien emocionó aún más a la presentadora de televisión, pues la homenajeó interpretando su recordado musical “La candela” al lado del destacado coreógrafo Julio Zeballos, el comediante Manolo Rojas y la cantante Claudia Serpa.

“¡El aplauso más fuerte que tengan, por favor! Julio Zeballos, tremendo regalo tenerte en la pista, demasiado. Es que el talento vive, la disciplina vive en la gente como Julio Zeballos, una disciplina digna de imitar. ¡Miren lo que ha hecho hoy en escena!”, comentó Gisela Valcárcel.

Por su parte, el cineasta peruano Bruno Ascenzo también tuvo halagos para el mítico productor televisivo. “No sé si Julio se acuerde de mí, pero yo iba desde chiquito al estudio 4 de Barranco y lo veía a él ordenando el set de televisión, que siempre es una locura. Él siempre con una voz de director, de mando, de ordenar y hacer un gran show, siempre lo tengo a él en la cabeza cuando veo grandes masas”, señaló.

En esa misma línea, el jurado Carlos Cacho solo tuvo halagos para la presentación de Leslie Moscoso y sus refuerzos. “La dirección artística es una cosa que se adquiere en el transcurso del tiempo y del oficio, tener a mis grandes amigos Manolo Rojas y por supuesto al icónico Julio Zeballos bailando como en sus años mozos, sigues bello, gallardo”, dijo el estilista.

“No entiendo la televisión sin magia, no la entiendo y no la voy a entender nunca, me enterrarán y el último día diré que la televisión es magia. Cuando migré de ser vedette para ser animadora de televisión dije: ‘¿Y cómo hago? A mí me siguen gustando las lentejuelas, me gustan las pestañas postizas, me encantan las plumas”, añadió Gisela Valcárcel.

