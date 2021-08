Eva Ayllón se quiebra con homenaje de sus ‘hijos musicales’ por sus 51 años de carrera artística

Eva Ayllón celebra 51 años de trayectoria artística este domingo 15 de agosto, y para homenajearla, la producción de La voz Perú decidió sorprenderla con una emotiva visita en plena transmisión en vivo del reality.

Los exparticipantes César Mancilla, Jair Mendoza y Aldo Riccio, quienes formaron parte del equipo de la criolla en temporadas pasadas del formato, llegaron al escenario para interpretar “Muñeca rota”, canción que emocionó hasta las lágrimas a la intérprete de “Esta es mi tierra”.

“Tengo el privilegio de pertenecer a la primera generación de La voz en el año 2013, el privilegio de conocerte, de que seas nuestra maestra, nuestra madre, estoy tan orgulloso de ti. Para nosotros tú eres la voz del Perú en el mundo entero”, señaló Mancilla muy conmovido.

“Siempre voy a estar agradecido, maestra, por tu cariño, por tus consejos, por no abandonarnos, por tenernos siempre contigo, por enseñarnos a dar esos primeros pasitos en la música”, continuó Mendoza.

Los ‘hijos musicales’ de Eva Ayllón en la actual temporada del concurso de canto se sumaron a sus predecesores y también llenaron de halagos a la entrenadora, quien además recibió todo el respeto y admiración de sus colegas Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Mike Bahía.

Por su parte, el conductor Cristian Rivero no pudo evitar llorar al oír a varias generaciones de artistas agradecer por las enseñanzas y el ejemplo a su maestra Eva Ayllón. “Me emocioné también, cuánto te queremos Eva, hemos tenido el privilegio de conocer no solamente a la artista, sino también a la madre, a la mujer. Nos has entregado tanto, pidiendo nada, eres muy generosa, te lo digo de corazón”, comentó el presentador.

