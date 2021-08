Erick Elera sobre su esposa Allison Pastor: “Se está ganando un nombre propio”

Desde los inicios de la temporada 2021 de Reinas del show, Allison Pastor se convirtió en una de las grandes sorpresas, pues según reveló la conductora Gisela Valcárcel, no esperaban el gran desenvolvimiento de la joven deportista en la pista de baile.

Erick Elera habló acerca del crecimiento televisivo de su esposa y se mostró muy orgulloso por lo que viene logrando en el concurso de Gisela Valcárcel. “Está ganándose el cariño de la gente sola y, cuando vamos por la calle, ahora le piden fotos a ella y no a mí. Se está ganando un nombre propio”, comentó.

Además, el actor aseguró que prefiere no estar presente en el set de América televisión cuando participa su esposa, porque no quiere robarle protagonismo. “Yo jamás quise ser el protagonista de eso, por eso ni me ves ahí metido en el programa. Fui una vez y no fui más, porque es su momento y hay que respetar eso”, continuó en entrevista con Ojo.

Por otro lado, el intérprete de Oliverio Mayta descartó todo tipo de problemas con la jueza de Reinas del show, Belén Estévez, quien lo había tildado de “doble cara” por criticar a la producción del reality.

“Yo no soy doble cara para nada, yo digo las cosas como son, y siempre hablo con la verdad. A Belén la estimo un montón, siempre tuve una buena relación con ella, es una chica linda y baila hermoso. No he tenido la oportunidad de hablar con ella después de eso, y yo decidí dejar ahí las cosas”, explicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.