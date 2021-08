El caso Britney Spears

Britney Spears no ha tenido control alguno sobre los millonarios ingresos que genera su trabajo en los últimos trece años. Tampoco ha tenido libertad de decidir sobre su maternidad. La cantante, que alguna vez agradeció a su padre por ser quien “le salvó la vida”, inició una batalla legal para que este renuncie a la tutela legal. El jueves James ‘Jamie’ Parnell Spears (69) anunció que no seguiría más en el caso. “Independientemente de su título formal, el Sr. Spears siempre será el padre de la Sra. Spears, siempre la querrá incondicionalmente y siempre velará por sus intereses”, dice el documento.

Lynne, madre de la cantante, previamente había presentado una petición instando a la corte a permitir que su hija contrate a su propio abogado, afirmando que Britney tiene “miedo y odio” por su padre. Ese fue el primer paso para que la cantante pueda defenderse.

Tras la noticia de que James Spears había renunciado a la tutela, la revista People pudo comunicarse con la abogada de la madre de la cantante. “Está contenta de que haya aceptado renunciar. Lynne entró a formar parte de su tutela para proteger a su hija hace casi tres años”, dijo la abogada en un comunicado. “Ha conseguido su propósito”.

Fans, Britney Spears, FreeBritney.

En los últimos meses, la cantante ha contado con el apoyo de sus colegas y de sus seguidores que marcharon por ella, más aún cuando se conoció su testimonio, el primero que dio acerca de su real situación. Por años, la prensa estadounidense hablaba del tema, pero Britney nunca había acusado formalmente a su padre. Uno de los puntos más controversiales fue cuando detalló los términos más personales de la tutela que consideró “abusiva”. “Debería estar en la cárcel. No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enfadada y deprimida. Lloro todos los días. Me gustaría avanzar y quiero poder casarme y tener un bebé. Ahora mismo tengo puesto un DIU para no quedarme embarazada. Quiero quitármelo para intentar tener otro bebé, pero este supuesto ‘equipo’ no me deja ir al médico porque no quieren que tenga hijos, más hijos. Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más mal que bien”.

Los detalles de la vida de James Spears y su pasado con detenciones, abuso de alcohol y acusaciones de violencia también salieron a la luz por este juicio. En el 2019, Kevin Federline, el exesposo de Britney, obtuvo una orden de restricción en contra de su exsuegro. Su abogado relató entonces a NBC News que la medida “restringe el acceso tanto a Sean Preston como a Jayden James”. Él alega que hubo maltrato físico contra sus hijos Sean Preston y Jamie Spears el 24 de agosto de ese año. Su exsuegro habría “roto una puerta para llegar a su nieto y lo agarró una vez que estuvo en la habitación”.

Sin embargo, el padre de Britney ha sido su apoderado absoluto. En cifras recaudó al menos US$ 5 millones solo por concepto de honorarios, según Forbes. Desde febrero del 2009, recibe un sueldo de US$16mil, lo que se suma a un porcentaje de los ingresos por giras de la cantante. De acuerdo con The New York Times, la cantante ganó US$ 500.000.

La revista Hola agrega que estos últimos dos meses, que coinciden con el testimonio de la cantante y la suspensión de la tutela legal, fue vista por primera vez luego de muchos años viajando y manejando su propio auto. “Esta semana ha sido fotografiada conduciendo su propio auto, un Mercedes blanco, en los alrededores de su casa en Los Ángeles. En julio, también disfrutó de unos días de vacaciones en Hawai acompañada de su novio, Sam Asghari, con quien mantiene una relación desde el 2016”.

