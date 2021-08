Carla Rueda tras distanciamiento con su bailarín: “Me han pasado cosas peores”

Carla Rueda protagonizó un incómodo momento al lado de su bailarín Diego Cornejo durante la octava gala de Reinas del show. La deportista peruana señaló que prefiere marcar distancia de su pareja en la pista, pues recibió información sobre él y su antigua enamorada a través de las redes sociales.

“Yo quiero estar tranquila, mi paz y tranquilidad no tienen precio, no está en juego, entonces es mejor dejar las cosas ahí y si quiere mi amistad la tendrá”, comentó la voleibolista.

“Yo puedo dormir tranquila, soy una mujer que se enfoca mucho en sus cosas, entonces no puedo dejar que las cosas extra me distraigan de mi objetivo, de lo que yo quiero para mi vida. Yo estoy disfrutando y amando esta experiencia y quien me quiera apoyar bienvenido sea, pero para pasarla mal no estoy, ni con él ni con nadie”, añadió.

Por su parte, Diego Cornejo aclaró que siempre le dijo la verdad a Carla Rueda. “Le dije que yo estaba saliendo con alguien, ella sabe perfectamente todo, de la A la Z, sí tuve un gusto hacia ella, pero prefiero como todo caballero, que las cosas regresen a cero y que sigamos siendo amigos. Quedamos de la mejor manera”, precisó.

Tras el final de Reinas del show, la deportista aseguró que este enfrentamiento no influyó en su performance, ni en el bajo puntaje que obtuvo por su actuación como vedette.

“Me han pasado peores cosas en la vida y he tenido que levantarme. Creo que he tenido otras cosas muy dentro de mí, que me han tenido con la cabeza en otro lado (...) “Diego es mi amigo, ni que fuera mi pareja. Si fuera mi esposo, podría influir. Estoy enfocada en ‘Reinas del show’, no permito que nada me desenfoque”, finalizó Carla Rueda.

