Andrea San Martín se quiebra al recordar a su padre: “No pudo conocer a mis hijas”

Andrea San Martín no pudo evitar emocionarse al hablar de los momentos que vivió en su niñez y de la falta que le hizo su padre, quien murió en un accidente mientras cumplía funciones como piloto de la Fuerza Aérea.

La conductora de televisión se encontraba hablando de los planes que tenía para el cumpleaños de Sebastián Lizarzaburu y su hija cuando recordó los detalles que tenían sus padres con ella y sus hermanos.

“Si era mi cumpleaños, iba a llegar mi mamá con mis hermanas, con mi papá, todos juntos a mi cuarto y me iban a despertar (...) me traían una torta y me cantaban “Happy Birthday”, eso era fijo. Era una costumbre bien bonita que hasta me da sensación de recuerdos bien bonitos”, dijo en Instagram.

Segundos después Andrea San Martín se quebró y expresó su nostalgia al recordar que ahora no tiene a su familia cerca: “Me choca mucho porque mis papás sí me enseñaron a hacer esas actividades familiares y se vivían súper lindas. Son mis mayores recuerdos”.

Del mismo modo, lamentó que su progenitor no haya podido tener una relación con sus dos hijas. “Me pone sensible porque mi papá jamás pudo conocer a mis hijas ni nada” .

Días atrás, Andrea San Martín atravesó un susto debido a que pensó que se había contagiado de COVID-19. La ahora conductora de La banda del Chino informó a sus seguidores que experimentó algunos síntomas parecidos a los de la mencionada enfermedad, por lo que decidió alejarse de Sebastián Lizarzaburu y sus hijas.

Sin embargo, luego indicó que no se había tratado de un caso positivo. “Eso está descartado (coronavirus), pero igual no olvidemos que todos los temas virales, de resfríos o lo que sea, igual se contagian de la misma manera y yo no quería que ella agarre esta gripe tan fuerte”, dijo en Instagram.

“Estuve en mi cuarto encerrada recuperándome y también tomando distancia", dijo Andrea San Martín en redes sociales. Foto: composición Instagram

