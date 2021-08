Yaco Eskenazi reveló que su hijo mayor eligió el nombre de su hermanito: “No decidíamos”

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz viven felices momentos tras la llegada de su segundo hijo, Leo, quien llegó al mundo el último sábado 7 de agosto. En conversaciones con ‘Choca’ Mandros, el recordado capitán histórico de los guerreros reveló lo difícil que fue ponerse de acuerdo con su esposa para elegir el nombre de su segundo hijo.

“A Natalie y a mí, en el tema del nombre de nuestros hijos, nos gusta la improvisación”, comentó entre risas el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

“Mi celular tiene nombres turcos, nombres árabes, de todo el mundo y no dábamos. A mí me gustaba Noah, a Natalie le gustaba Emil, pero como a mí no me gustaba mucho Emil y a ella no le gustaba Noah, decíamos que no (...). No decidíamos”, contó para el programa Estás en todas.

En otro momento, el modelo de 41 años confesó que en un momento casi se deciden por el nombre Milán, sin embargo, luego apareció el nombre León.

“Pero yo sentía que León es Liam, mi primer hijo. Estábamos en la clínica a punto de dar a luz, faltaban tres horas para que nazca y hacemos una videollamada con Liam, él nos dice ‘¿Ya nació Leo?’, dijimos ‘ya, se llama Leo’”, continuó narrando.

“Finalmente quedó Leo y nos gusta porque tiene las mismas iniciales que Liam, de hecho su signo también es Leo”, replicó la Miss Perú 2011.

En el mismo programa de América TV, Natalie Vértiz presentó ante cámaras a su bebé y mostró la tierna habitación de su pequeño.

