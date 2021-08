Rebeca Escribens aparece con pijama en Estás en todas y ‘Choca’ Mandros le llama la atención

Rebeca Escribens se convirtió en la nueva conductora de Estás en todas mientras que Natalie Vértiz cumple su licencia de maternidad tras haber dado a luz a su segundo hijo.

No obstante, la también actriz protagonizó un curioso momento que llamó la atención de su compañero ‘Choca’ Mandros. Resulta que la presentadora apareció este sábado 14 de agosto en el set del programa con pijama y tomando café .

Al ver esto, el conductor no dudó en recordarle a su colega que se encontraba en un lugar de trabajo y no en su casa.

“La señora Rebeca Escribens me dijo que iba a acompañarme, así como yo la acompaño en América espectáculos, pero señor productor, ¿dónde está? Estamos esperando, usted lo prometió, tenemos dos horas para que llegue a Pachacamac”, dijo ‘Choca’ Mandros al empezar el programa.

A los pocos segundos apareció Rebeca Escribens y el presentador atinó a llamarle la atención: “ Rebeca, esta no es tu casa, es un set de televisión” .

“Yo te dije que iba a venir, no te dije cómo... Mira, si no leo (la pauta) de lunes a viernes, los sábados no leo ni pienso. A esta hora estoy en mi quinto sueño”, respondió la conductora.

Además, Rebeca Escribens reveló al televidente que ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz utilizan audífonos especiales para que la producción les diga qué cosas comentar.

“Les voy a enseñar algo a todos, esto es un audífono, se le llama in ear, que utilizan ‘Choca’, Natalie y todos los que pasan por acá para que les soplen, para que les cuenten todo lo que tienen que decir. Nada sale de su cerebro”, bromeó la actriz.

