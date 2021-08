Natalie Vértiz tras ingreso de Escribens a Estás en todas: “Volveré al trabajo con ese atuendo”

En el último programa de Estás en todas, Rebeca Escribens acompañó a ‘Choca’ Mandros en la conducción, ya que Natalie Vértiz se encuentra de descanso tras dar a luz a su segundo hijo llamado Leo.

La conductora de América espectáculos sorprendió tras presentarse en el programa sabatino con un outfit muy cómodo. Ella lució con pijama, lentes y con un vaso de café en mano.

A su paso por el set de América, Escribens le respondió a ‘Choca’ sobre su outfit elegido: “Yo te dije que iba a venir, no te dije cómo... Mira, si no leo (la pauta) de lunes a viernes, los sábados no leo ni pienso. A esta hora estoy en mi quinto sueño”.

Asimismo, ante la llegada de la nueva conductora, la esposa de Yaco Eskenazi lo tomó con mucha alegría y estuvo pendiente del programa. A través de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores una escena donde se le escucha algunas carcajadas, mientras se encontraba de descanso en su habitación.

“Viéndolos amigos. Los quiero y extraño Estas en todas. Rebe, yo también voy a volver al trabajo con ese atuendo” , escribió en modo de broma; asimismo, acompañó el comentario con varios emoticones de risas.

Natalie Vértiz

