Milena Warthon y su interpretación de Valicha entre las mejores de La voz a nivel mundial

El sábado 14 de agosto, la cantante de pop andino y participante en La voz Perú Milena Warthon compartió en sus historias de Instagram su emoción al haber sido incluida en el video recopilatorio The best performances this week on The Voice, para las presentaciones realizadas durante las últimas semanas en las franquicias que el programa de música tiene a nivel mundial.

“¡Familia! Hemos sido incluidos en este recuerdo de lo mejor de La voz global de la semana con ‘Valicha’. Omg, ¡gracias, gracias, gracias!”, escribió sobre la captura del video publicado en el canal de YouTube Best of The Voice.

14.8.2021 | Post de Milena Warthon sobre su inclusión en The best performances this week on The Voice. Foto: captura Milena Warthon / Instagram

La presentación de Milena Warthon se realizó el último 5 de agosto. La artista de 21 años fue la última en salir al escenario de La voz, para interpretar en su propio estilo el clásico huayno cuzqueño “Valicha” (1945), obra del compositor Miguel Ángel Hurtado Delgado.

La interpretación realizada le valió calurosos elogios, en especial del cantante venezolano Guillermo Dávila, quien le dijo: “Milena, yo te quiero decir algo: ‘Tú eres un ángel mágico andino’, eres una belleza”.

La cantante criolla Eva Ayllón también mostró su emoción por el ‘Valicha Rock’ de Milena Warthon.

“Estoy encantada con lo que haces, lo haces de una manera tan veraz, lo haces sentir real, como es y yo estoy muy orgullosa de ti porque no hay nada mejor que nuestras raíces”, expresó.

