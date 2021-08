Mike Bahía cuenta que lloró cuando se distanció de Greeyci: “No soy de hierro”

Este sábado 14 de agosto se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La voz Perú, donde los participantes que subieron al escenario lucharon por mantenerse dentro de la competencia. Como en cada uno de estos programas, los cuatro entrenadores tuvieron que salvar a un competidor para seguir en carrera y llegar al final del reality.

Fue ahí que, dentro del equipo de Mike Bahía, Jesús Zaez y Nicole Manrique sostuvieron un duelo de candela para salvarse de la tan temida eliminación. La segunda sorprendió al interpretar “Aguanilé” y “Quimbara”, mientras que el primero homenajeó a su entrenador al cantar su tema “La rutina”.

Esta presentación generó que el cantante colombiano revelara los detalles de cómo fue creado el tema contando que tuvo que ver directamente con su vida personal. El autor de “Quiéreme” indicó que fue durante los meses que estuvo distanciado con Greeyci Rendón cuando compuso este sencillo .

“Así nació esta canción. Yo ya la había hecho con un compositor que quiero mucho y estaba guardada. Pasaron muchos meses de distancia con mi pareja y llegué, estaba escuchando las canciones que quería que sean del álbum, ni siquiera la había escogido para el álbum y la escuché y quedé así pegao”, dijo.

“Estaba solo en Miami y me puso a llorar una canción mía. Eva, Daniela y Guillermo saben que la canción de uno casi que no lo impacta, pero de verdad que esta canción hizo algo tan lindo en mí que ahí fue que dije: ‘necesito contar esta historia’ y no mostrarme de hierro porque no soy de hierro”, sentenció.

