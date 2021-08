Michela Elías se quiebra en entrevista con Magaly Medina: “Estoy sin trabajo ya desde abril”

Michela Elías afronta un difícil episodio en su vida debido al cuadro de depresión que atraviesa actualmente. En conversaciones con Magaly Medina, la modelo de 25 años se quebró al recordar que perdió su trabajo como chica reality debido a una lesión en la rodilla y desde entonces no pudo volver a participar en ningún programa.

“Es difícil, la verdad es que me tumbo en la cama y no encuentro la motivación de hacer absolutamente nada, puedo quedarme en la cama todo el día con la puerta cerrada. Es difícil porque prácticamente yo vivo sola, mi mamá es tripulante de vuelo, mis papás son divorciados, entonces paso mucho tiempo libre”, afirmó la joven.

“Estoy sin trabajo ya desde abril, es muy complicado en realidad, tengo mucho tiempo libre para pensar cosas malas”, continuó entre lágrimas.

Por su parte, la conductora de Magaly TV, la firme trató de calmar a Michela Elías y le explicó que cuando termine su tratamiento psiquiátrico se sentirá mucho mejor y podrá hallar alguna actividad que verdaderamente le apasione.

“De hecho hay algo que sí me motivaba bastante, en setiembre yo me estaba yendo a vivir a Italia para estudiar Educación Inicial, pero lamentablemente por este tema que no puedo controlar, mi psiquiatra me ha dicho que todavía no puedo vivir sola en otro país, todavía no estoy lista”, añadió Michela Elías.

Canales de ayuda

El Minsa implementó la línea 113, opción 5, para brindar orientación en salud mental de manera gratuita. Asimismo, puedes comunicarte al 0800 00194 de Unicef, un canal de ayuda denominado Aligerando mochilas.

También está el Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud – Infosalud (0800-10828) del Minsa.

