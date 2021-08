Macarena Gastaldo a Jossmery Toledo: “Si eres nueva en TV es mejor quedarse calladita”

Magaly TV, la firme, en su edición del 12 de agosto, recogió la reacción de la modelo Macarena Gastaldo a las declaraciones que Jossmery Toledo hizo sobre ella, además del supuesto distanciamiento con las llamadas ‘Chicas Tulum’.

La expolicía y ahora en influencer dijo que el alejamiento con la argentina era porque ella habría filtrado a la prensa los detalles de su salida, junto a Paula Manzanal, con los futbolistas Jefferson Farfán y André Carrillo.

“En realidad no la quieren a Macarena porque creo que la mayoría sospecha que ella de repente pasó la voz para la filmación que nos hicieron ese día”, comentó Jossmery Toledo a Magaly TV, la firme.

Sobre esto, Macarena Gastaldo indicó que no le importaba ser excluida del grupo de ‘las embajadoras’.

“Estoy decepcionada de mis compañeras y amigas. Yo nunca me enteré de que estuve excluida de un viaje... Yo me enteré por tus reporteros y que supuestamente fui ‘soplona’, y que en su grupo no me querían por eso”, expresó.

“Hay comentarios que uno debe callarse y si tienes opiniones diferentes y escuchaste algo, yo creo que como amiga debes hablarlo de manera interna. De esas cosas se hablan y se comentan. Se comenta internamente y no en un canal de televisión”, agregó en alusión a las declaraciones que también brindó Paula Manzanal en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, Macarena Gastaldo envió un mensaje a Jossmery Toledo: “Si eres nueva en televisión y no sabes qué responder, es mejor quedarse calladita”.

