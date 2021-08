Lucho Cáceres reflexiona sobre su personaje de Quique en Mil oficios: “Decía barbaridades”

Lucho Cáceres es muy recordado por interpretar al popular Quique Palacios en la teleserie Mil oficios y pese a que el papel le dio gran popularidad entre los televidentes, el actor admite que no volvería a personificar a un tipo como el ‘buen Kikín’.

En entrevista para el programa Estás en todas, Lucho Cáceres reflexionó acerca de la forma de hacer humor a inicios de los 2000, en comparación con la actualidad y dijo sentirse mejor por tener mayor conciencia.

“Es bien particular recordar esos momentos porque el mundo cambió, el humor que practicábamos en esa época es totalmente distinto, no podríamos... y bien ¿no? Pero en ese momento no teníamos la conciencia y ahora nos está ayudando para trabajar la creatividad, para buscar otra forma de hacer reír”, afirmó.

“El humor ha cambiado, ha cambiado desde que ya no existen sketches (...) Mi personaje, más allá de que estaba escrito así, decía barbaridades. Yo, cuando veo los sábados, digo ‘¡No! ¿Cómo decía eso?’, yo era otro también”, admitió.

Actualmente, el intérprete de 52 años da vida a Coco en De vuelta al barrio y asegura que no volvería a encarnar un personaje con las características de Quique Palacios.

“Ahorita no me llamaría construir un personaje así, lo recuerdo con mucho cariño y todo lo que me dio, pero lo veo a la distancia”, finalizó el artista peruano.

