La Uchulú sufrió aparatosa caída mientras superaba un reto en el Reventonazo de la Chola

Como casi todos los sábados, ‘La Uchulú’ fue una de las principales protagonistas en la última edición del Reventonazo de la Chola. Esta vez, el popular personaje asustó a más de uno en el set del programa sabatino al sufrir una aparatosa caída.

La tiktoker se encontraba realizando una divertida secuencia junto con Christian Domínguez y otros cantantes cumbiamberos. El reto consistía en saltar con un globo gigante en las manos sobre un taburete para demostrar que podían con las atracciones presentadas en el circo Kausachun Bicentenario de la Chola Chabuca.

Sin embargo, cuando fue el turno de la Uchulú, esta no logró alcanzar el impulso necesario y terminó cayendo duramente contras las colchonetas de seguridad. En principio todo hacía indicar que la caída podría haber afectado al personaje, pero la preocupación quedó de lado cuando se levantó con una gran sonrisa en el rostro.

“En realidad, esto me pasó por traviesa. No estaba pauteada en ninguna secuencia. Pero yo soy aguerrida y calculé mal ese salto, pero me encuentro bien, gracias a Dios. Solo fue un susto y de las caídas, de los errores, se aprende” , explicó tras la secuencia.

La Uchulú también afirmó que seguirá aportando su talento en el circo de la Chola Chabuca, que este domingo 15 de agosto realizará una función especial por el Día del Niño en la carpa ubicada en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza. Además, las funciones estarán abiertas para todo el público hasta el 30 de agosto.

